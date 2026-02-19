Der umworbene Julian Ryerson hat ein überraschendes Wunschziel

Julian Ryerson hat sich in den letzten Partien zum wahren Assistkönig gemausert. In den letzten beiden Spielen des BVB steuerte er ganze fünf (!) entscheidende Pässe bei. Längst hat der norwegische Nationalspieler Begehrlichkeiten im Ausland geweckt. Der 28-Jährige verfolgt dabei ein Ziel, das nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist.

Wie «Absolut Fussball» berichtet, wünscht sich der Rechtsverteidiger eigentlich einen Wechsel in die Serie A. Der italienische Fussball hat es Ryerson demnach angetan. Diese Option sei auch durchaus realistisch, selbst wenn auch Topklubs aus der Premier League und der FC Barcelona angeblich interessiert sind.

Ob es für den Rechtsfuss im Sommer überhaupt zu einem Wechsel kommt, ist aber unklar. Er fühlt sich beim BVB nämlich grundsätzlich wohl und steht noch bis 2028 unter Vertrag. Dortmund würde selbstredend eine stolze Ablöse fordern.

Trainer Niko Kovac baut voll auf den Abwehrspieler mit Offensivdrang.