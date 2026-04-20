Newcastle drängt bei Shootingstar auf schnelle Entscheidung

Newcastle United treibt seine Transferplanungen weiter voran und richtet den Fokus dabei auf ein deutsches Top-Talent. Im Zentrum steht Kennet Eichhorn von Hertha BSC, den die Magpies offenbar besonders intensiv verfolgen und aktuell die besten Chancen auf eine Verpflichtung haben sollen.

Der erst 16-jährige Mittelfeldspieler gilt als eines der grössten Talente seines Jahrgangs und hat bereits auf sich aufmerksam gemacht. In der laufenden Zweitliga-Saison kommt Eichhorn auf 15 Einsätze, zudem hat er für die deutsche U17-Nationalmannschaft vier Spiele bestritten und zwei Tore erzielt.

Allerdings ist Newcastle nicht allein im Rennen. Auch Arsenal, Chelsea, Liverpool und Manchester City beobachten die Entwicklung des Youngsters genau. Eine mögliche Ausstiegsklausel zwischen 10 und 12 Millionen Euro macht den Spieler besonders interessant, während sein Marktwert bereits auf rund 20 Millionen Euro geschätzt wird.