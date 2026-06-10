Arsenal bemüht sich in diesem Sommer wieder um Sandro Tonali

Der italienische Mittelfeldprofi Sandro Tonali von Newcastle United ist bei Arsenal auch in diesem Sommer wieder ein Thema.

Die Gunners haben sich bereits im Januar nach dem 26-jährigen Spielmacher erkundigt und tun dies nun erneut, wie Fabrizio Romano berichtet. Demnach hat es bereits einige Anrufe gegeben. Tonali scheint bei Newcastle nach dem Verpassen des Europacups auf dem Sprung zu sein. Arsenal rechnet sich gute Chancen aus.

Auch bei Manchester City ist der Nationalspieler auf dem Radar. Die Skyblues fokussieren sich derzeit für die Verstärkung des Mittelfeldzentrums aber in erster Linie auf Elliot Anderson.

Tonali seinerseits steht in Newcastle bis 2028 unter Vertrag. Die Magpies sollen angeblich mehr als 100 Mio. Euro Ablöse fordern.