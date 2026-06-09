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Newcastle sagt Nein

Noah Atubolu erlebt bittere Wechsel-Enttäuschung

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 09:52
Noah Atubolu erlebt bittere Wechsel-Enttäuschung

Noah Atubolu möchte in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen und dem Vernehmen nach in die Premier League wechseln. Seine grosse Hoffnung lautete offenbar Newcastle United. Diese wird nun aber enttäuscht.

Die Magpies stehen nämlich gemäss französischen Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Ewen Jaouen (20) von Stade Reims. Beinahe 30 Millionen Euro zahlt der Premier Ligist für die Dienste des Youngsters.

Lange Zeit galt Atubolu als heisser Kandidat in Newcastle. Zu diesem Transfer wird es aber nicht kommen. Atubolu muss sich anderweitig orientieren. Sein Vertrag im Breisgau läuft zwar noch weiter. Mit Mio Backhaus (22) hat der SC aber bereits einen Nachfolger geholt. Ein Verkauf Atubolus ist in diesem Sommer geplant. Aktuell scheint es auf der Insel jedoch keine Tür zu öffnen. Interessenten soll es derzeit eher aus Spanien und Italien geben.

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