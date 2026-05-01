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Das Newcastle-Kapitel endet für Woltemade – aber nicht für die Bayern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 1 Mai, 2026 14:11
Das Newcastle-Kapitel endet für Woltemade – aber nicht für die Bayern

Stürmer Nick Woltemade wird Newcastle United nach nur einer Saison im Sommer wohl wieder verlassen – allerdings nicht in Richtung FC Bayern.

Die Münchner waren vor Jahresfrist lange Zeit sehr interessiert an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Letztlich hat sein Ex-Klub VfB Stuttgart aber eine zu hohe Ablöse gefordert. Newcastle United zahlte für die Dienste des 24-Jährigen 75 Mio. Euro. Eine Summe, die die Bayern nicht zahlen wollten.

Nun öffnen sich die Magpies zwar für einen raschen Verkauf des Angreifers, in München wird dieser laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk jedoch nicht landen. Erneut sind es die finanziellen Forderungen, die zu hoch sind. Woltemade wird auch in der kommenden Spielzeit nicht für den deutschen Rekordmeister auflaufen.

Ein Abgang bei Newcastle sei jedoch sehr wahrscheinlich: Zwar hätte der Stürmer durchaus die Herausforderung angenommen, sich im zweiten Jahr beim Premier League-Klub durchzusetzen. Der Verein soll jedoch seinerseits einen Verkauf forcieren. Tatsächlich kommt Woltemade fast nur noch als Joker zum Zug. Der Verein und Trainer Eddie Howe scheinen ihn abgeschrieben zu haben.

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