Entscheidung gefallen: Gordon tendiert zu Bayern

Im Transferpoker um Anthony Gordon verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Entscheidung. Wie „Team Talk“ berichtet, soll sich der Flügelspieler intern bereits festgelegt haben – zwischen dem Liverpool FC und dem FC Bayern München. Demnach arbeiten die Münchner aktuell daran, ein konkretes Angebot für den Offensivakteur auszuarbeiten.

Parallel dazu halten die Bayern laut «Sky Sport» weiterhin intensiv an ihrem Interesse fest. Ein Wechsel im kommenden Sommer gilt als durchaus realistisch. Gordon steht ganz oben auf der Liste für die linke Aussenbahn, wobei persönliche Vertragsdetails offenbar kein Hindernis darstellen. Entscheidend bleibt vielmehr die Einigung mit Newcastle United. Auffällig: Beim jüngsten Spiel gegen Bournemouth fehlte Gordon im Kader.

Auch die «Times» bestätigt die Rolle Gordons als Wunschlösung der Bayern. Demnach gab es bereits Kontakt zu seinem Umfeld, auch wenn offizielle Verhandlungen zwischen den Vereinen noch ausstehen. Während die Münchner bereit sein sollen, über 55 Millionen Pfund zu investieren, fordert Newcastle laut Berichten rund 70 Millionen. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht, was die Gespräche zusätzlich erschwert.