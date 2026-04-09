Milan hat Entscheidung über Niclas Füllkrug getroffen

Mittelstürmer Niclas Füllkrug hat bei Milan keine Zukunft über diese Saison hinaus.

Der 33-Jährige wechselte zu Beginn des Jahres mit grossen Erwartungen auf Leihbasis von West Ham zu den Rossoneri. Dort ist er aber scheinbar durchgefallen: Seine Torausbeute mit nur einem Treffer in 15 Ligaspielen ist unzureichend. Trainer Massimiliano Allegri scheint das Vertrauen in Füllkrug bereits verloren zu haben. Häufig kam der Angreifer nur als Joker zum Zug.

Laut «Corriere dello Sport» steht bereits fest, dass Milan die vorhandene Kaufoption in Höhe von 5 bis 10 Mio. Euro nicht aktivieren wird. Da auch West Ham trotz Vertrag bis 2028 nicht mehr mit dem 24-fachen Nationalspieler plant, muss sich dieser einen neuen Klub suchen. Eine Rückkehr nach Deutschland scheint am wahrscheinlichsten. Angeblich hat Schalke 04 im Falle eines Aufstiegs ein Auge auf Füllkrug geworfen. Ein Wechsel dahin wäre für den Ex-Dortmunder allerdings mit einiger Brisanz verbunden.

Füllkrug hofft mit einem doch noch zufriedenstellenden Saisonfinale im Verein noch auf den WM-Zug mit Deutschland aufzuspringen.