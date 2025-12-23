Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben

Stürmer Niclas Füllkrug hat am Dienstag bei Milan den Medizintest erfolgreich absolviert und bei den Rossoneri bereits unterschreiben.

Der 32-Jährige bestreitet mindestens die Rückrunde beim Serie A-Klub. Er wird laut Gianluca di Marzio bis Ende Juni zunächst ausgeliehen. Dabei wird keine Leihgebühr gezahlt. Milan übernimmt aber das Salär des Angreifers. Der Serie A-Klub sichert sich ausserdem eine Kaufoption in Höhe von 5 bis 10 Mio. Euro. Sollte die Möglichkeit genutzt werden, würde Füllkrug einen Kontrakt bis 2028 mit Option auf ein zusätzliches Jahr erhalten.

Der Wechsel ist zwar schon fix, wird aber voraussichtlich erst nach Weihnachten offiziell verkündet. Füllkrug läuft bei Milan in der Folge mit der Rückennummer 9 auf.