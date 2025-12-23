SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 19:19
Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben

Stürmer Niclas Füllkrug hat am Dienstag bei Milan den Medizintest erfolgreich absolviert und bei den Rossoneri bereits unterschreiben.

Der 32-Jährige bestreitet mindestens die Rückrunde beim Serie A-Klub. Er wird laut Gianluca di Marzio bis Ende Juni zunächst ausgeliehen. Dabei wird keine Leihgebühr gezahlt. Milan übernimmt aber das Salär des Angreifers. Der Serie A-Klub sichert sich ausserdem eine Kaufoption in Höhe von 5 bis 10 Mio. Euro. Sollte die Möglichkeit genutzt werden, würde Füllkrug einen Kontrakt bis 2028 mit Option auf ein zusätzliches Jahr erhalten.

Der Wechsel ist zwar schon fix, wird aber voraussichtlich erst nach Weihnachten offiziell verkündet. Füllkrug läuft bei Milan in der Folge mit der Rückennummer 9 auf.

Mehr Dazu
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real
Bleibt ein Transferziel

Chelsea nimmt Gespräche mit Mike Maignan wieder auf
Jetzt ein Profi

Der Sohn von Zlatan Ibrahimovic erhält bei Milan einen Vertrag
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg
Konnte nicht überzeugen

Milan setzt Christopher Nkunku auf die Transferliste
Mehr entdecken
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben

23.12.2025 - 19:19
Vertrag augelöst

Milan und Divock Origi vereinbaren endgültige Trennung

23.12.2025 - 14:43
Konnte nicht überzeugen

Milan setzt Christopher Nkunku auf die Transferliste

22.12.2025 - 17:12
Stürmer wechselt

Milan einigt sich mit West Ham komplett über Füllkrug-Transfer

22.12.2025 - 15:00
Im Winter?

Lazio träumt von Loftus-Cheek – ein komplizierter Deal

21.12.2025 - 12:08
Grosses Problem bleibt

BVB-Abschied von Niklas Süle – ein Topklub im Gespräch

20.12.2025 - 15:56
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg

19.12.2025 - 11:21
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real

18.12.2025 - 19:14
Bleibt ein Transferziel

Chelsea nimmt Gespräche mit Mike Maignan wieder auf

18.12.2025 - 17:09
Jetzt ein Profi

Der Sohn von Zlatan Ibrahimovic erhält bei Milan einen Vertrag

18.12.2025 - 16:11