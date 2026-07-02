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Neuzugang perfekt

Tottenham verkündet 98 Millionen Pfund-Transfer von Fernandes

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 11:27
Tottenham verkündet 98 Millionen Pfund-Transfer von Fernandes

Tottenham bestätigt die Ankunft von Mittelfeldspieler Mateus Fernandes.

Der 21-jährige Portugiese wechselt für sage und schreibe 98 Millionen Euro von Premier League-Absteiger West Ham United zu den Spurs, wo er einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Vor Jahresfrist kostete Fernandes «nur» 44 Millionen Euro.

Der Spurs-Neuzugang sagt zu seinem Wechsel: «Ich freue mich riesig auf diesen nächsten Schritt. Die Spurs sind ein grossartiger Verein, und der Cheftrainer war ein entscheidender Grund dafür. Als wir miteinander sprachen, war das etwas ganz Besonderes. Wir haben die gleiche Einstellung zum Fussball – als starke Mannschaft mit Kampfgeist und Energie auf den Platz zu gehen, um zu versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Spurs setzt seine Transferoffensive fort. Mit Martin Dúbravka (37), Marcos Senesi (29), Andrew Robertson (32) und Jan Paul van Hecke (26) wurden bereits neue Defensivkräfte geholt. Für das Mittelfeld wird auch noch Sandro Tonali geholt.

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