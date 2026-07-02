Vinicius-Kontrahent Gianluca Prestianni vor Wechsel in die Türkei

Der argentinische Stürmer Gianluca Prestianni steht vor einem Abgang bei Benfica: Ein türkischer Klub führt Gespräche mit dem 20-Jährigen.

Dieser sorgte in der abgelaufenen Saison für Schlagzeilen als er Vinicius Junior in einem Champions League-Spiel mit verdecktem Mund angeblich beleidigt hatte. Die Auseinandersetzung führte für ihn zu einer Sperre und letztlich sogar für die Einführung einer neuen Regel, die das Sprechen mit Gegenspielern mit verdecktem Mund verbieten. Prestianni wird nun wohl persönlich ein neues Kapitel aufschlagen.

Der türkische Journalist Yağız Sabuncuoğlu berichtet, dass Trabzonspor den Offensivkünstler verpflichten will. Benfica soll 20 Millionen Euro fordern. Die Verhandlungen haben begonnen.

Derzeit steht Prestianni bei Benfica bis 2029 unter Vertrag.