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Karrieresprung

Tottenham zeigt Interesse an Trabzonspor-Talent Christ Inao Oulaï

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 09:23
Tottenham zeigt Interesse an Trabzonspor-Talent Christ Inao Oulaï

Christ Inao Oulai sorgt derzeit für grosses Interesse auf dem europäischen Transfermarkt. Auch die Tottenham Hotspurs sollen sich mit einer möglichen Verpflichtung des 19-Jährigen beschäftigen. Der Profi von Trabzonspor hat sich mit starken Leistungen in dieser Saison in den Fokus mehrerer internationaler Vereine gespielt.

Neben Tottenham werden auch Galatasaray, Crystal Palace und West Ham United als Interessenten genannt. Besonders konkret scheint jedoch das Interesse von Chelsea zu sein. Die Londoner sollen den ivorischen Nationalspieler als eines ihrer wichtigsten Transferziele identifiziert haben und bereiten demnach ein finales Angebot vor.

Zwischen Chelsea und Trabzonspor laufen laut Berichten bereits intensive Gespräche, um eine Einigung noch vor dem Sommertransferfenster zu erzielen. Der türkische Klub soll allerdings eine klare Preisvorstellung haben und den Spieler nicht für weniger als 50 Millionen Euro abgeben wollen. Oulaï steht noch bis 2030 unter Vertrag und wechselte erst im August 2025 nach Trabzon.

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