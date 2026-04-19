Spurs vor dem Abstieg: Interesse an Xavi wächst

Mehrere Topklubs beobachten offenbar die Situation von Xavi Simons bei Tottenham Hotspur. Laut Berichten zählt unter anderem Arsenal FC zu den Interessenten am 22-jährigen Mittelfeldspieler.

Auch der FC Bayern München sowie Simons’ Ex-Klub Paris Saint-Germain sollen die Entwicklung genau verfolgen. Die Ablösesumme wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt, wobei höhere Angebote laut Medienberichten eine Zustimmung der Vereinsführung erfordern würden.

Ein möglicher Transfer gilt jedoch als kompliziert: Tottenham und Arsenal sind direkte Rivalen und tätigen nur selten Geschäfte miteinander. Zudem steht Simons noch bis 2030 bei den Spurs unter Vertrag, nachdem er erst im Sommer 2025 für rund 60 bis 65 Millionen Euro gewechselt war. In der laufenden Premier-League-Saison kommt der niederländische Nationalspieler bislang auf 26 Einsätze mit einem Tor und vier Vorlagen.