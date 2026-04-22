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Nach Abgang beim BVB

Sebastian Kehl steht vor dem Einstieg bei einem Premier League-Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 14:52
Sebastian Kehl steht vor dem Einstieg bei einem Premier League-Klub

Der frühere BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl steht unmittelbar vor einem Wechsel auf die Insel.

Der 46-jährige Ex-Profi ist nach Angaben von «Sky» der Topkandidat bei Tottenham für den Posten als neuer Direktor. Kehl soll demnach an der Seite des Dänen Johan Lange, der seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres Sportdirektor bei den Londonern ist, die Mannschaft neu zusammenstellen. Die Spurs-Verantwortlichen erachten den Deutschen aufgrund seiner Erfahrung als Spitzenprofi, seine Fähigkeiten im Bereich Management sowie seines grossen internationalen Netzwerks als sehr geeigneten Kandidaten.

Offenbar steht aber noch keine unmittelbare Entscheidung bevor. Dies hat auch damit zu tun, dass noch unklar ist, ob es für Tottenham in der Premier League weitergeht oder sogar der Abstieg folgt. Zudem habe Kehl auch noch nicht entschieden, ob er direkt wieder eine Aufgabe übernimmt oder erst einmal eine Pause einlegt. Das Aus in Dortmund erfolgte erst vor Monatsfrist.

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