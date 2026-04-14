Die Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck gilt für 3 Klubs

Nico Schlotterbeck hat in der vergangenen Woche bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet. Nun sind Details zu seiner Ausstiegsklausel enthüllt worden.

Diese kann der Abwehrspieler ziehen, wenn ein Vereine eine Summe zwischen 50 und 60 Mio. Euro zieht. Sie gilt allerdings gerade einmal für drei Klubs, wie die «Sport Bild» berichtet. Demnach handelt es sich um FC Liverpool und Real Madrid und einen dritten, namentlich nicht genannten Verein. Es soll sich aber nicht um den FC Bayern handeln. Dieser Verein wurde Schlotterbeck in Verhandlungen angeblich «ausgeredet».

Die Klausel soll jeweils im Laufe des Juli auslaufen. Dies würde den BVB-Verantwortlichen etwas mehr als einen Monat Zeit geben, einen Ersatz zu verpflichten.

Während der Klub letzten Freitag über die Verlängerung von Schlotterbeck jubelte, war die Resonanz der Fans nicht sonderlich positiv. Im Gegenteil: Der 26-Jährige wurde insbesondere von den Fans auf der Südtribüne des Signal Iduna Park am letzten Samstag beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) sogar ausgepfiffen. Das Hin und Her in den Verhandlungen kam nicht gut an.