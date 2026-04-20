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Überraschender Abgang

Paris könnte Schlüsselspieler im Sommer verlieren

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 09:19
Paris könnte Schlüsselspieler im Sommer verlieren

Paris Saint-Germain steht vor einem spannenden Transfersommer, in dem sowohl Zu- als auch Abgänge eine Rolle spielen könnten. Besonders im Fokus steht dabei Bradley Barcola, dessen Zukunft beim französischen Topklub zunehmend unsicher ist. Der Flügelspieler hat bislang keine Fortschritte bei einer Vertragsverlängerung erzielt, was Spekulationen über einen möglichen Wechsel anheizt.

Vor allem der FC Liverpool soll die Situation genau beobachten. Laut Berichten gehört Barcola zu den bevorzugten Transferzielen der Reds, die bereits seit längerem Interesse zeigen. Sein geschätzter Marktwert liegt bei über 70 Millionen Euro, und auch wenn aktuell noch keine konkreten Verhandlungen laufen, könnte sich dies bei weiter stockenden Gesprächen schnell ändern.

Parallel dazu arbeitet PSG auch an möglichen Verstärkungen. Für die Torhüterposition wird unter anderem Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion gehandelt

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