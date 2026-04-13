Überraschende Vertrags-Trendwende für Ousmane Dembélé bei PSG

Die Personalie Ousmane Dembélé hat für die Verantwortlichen von Paris St. Germain auf einmal keine Priorität mehr.

Der 28-Jährige ist derzeit noch bis 2028 an den Ligue 1-Klub gebunden. Zuletzt gab es dennoch bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Diese wurden nun aber vorerst unterbrochen, wie «L’Équipe» berichtet. Die Vertragsunterschrift des Weltfussballers hat für den amtierenden Champions League-Sieger momentan keine Priorität mehr.

Der Gesprächsfaden ist zwar keineswegs gerissen, es sieht aber nicht mehr danach aus, dass es bald einen Abschluss gibt. Dabei hatte PSG Dembélé ursprünglich bereits Ende des vergangenen Jahres neues Arbeitspapier vorgelegt. Dieses lehnte der Angreifer zunächst allerdings ab – mit der Forderung nach mehr Geld.

Daraufhin sagte Klubpräsident Nasser Al-Khelaïfi, dass «die Mannschaft und der Verein an erster Stelle stehen.»

Verletzungsbedingt musste Dembélé in dieser Saison einige Male pausieren. Die statistischen Werte sind nicht mehr auf dem Niveau des Vorjahres. Zuletzt zeigte die Formkurve aber wieder nach oben. In der Schlussphase der Saison könnte der Angreifer wieder sehr wichtig werden.