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Aber sehr hohes Gehalt

Barça soll gute Karten bei Bernardo Silva haben

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 10:06
Barça soll gute Karten bei Bernardo Silva haben

Bernardo Silva wird in diesem Sommer voraussichtlich ablösefrei auf dem Markt stehen. Barça soll im Werben um den Mittelfeldstar die Pole Position einnehmen.

Der FC Barcelona befindet sich im Rennen um Bernardo Silva. Der «Sun» zufolge nimmt Barça momentan sogar die Pole Position ein. Trainer Hansi Flick verfügt über einen jungen Kader und sieht in dem 31-jährigen Silva eine dringend benötigte Verstärkung für das Mittelfeld.

Silva sagte vor rund einer Woche über seine ManCity-Zukunft: «Ich sage nicht, dass es mir hier nicht gefällt, aber kulturell entspricht Manchester nicht dem Ideal, das ich mir für mein Leben vorstelle. Und manchmal fühle ich mich nicht glücklich.»

Ob Barça den Deal am Ende in die Tat umsetzen wird, bleibt jedoch offen. Das liegt vor allen Dingen am hohen Gehalt des Mittelfeldstars. Silva soll knapp 18 Millionen Euro jährlich verdienen.

Obwohl Silva im Sommer keine Ablöse kosten würde, scheint eine Verpflichtung alles andere als ein kostengünstiges Unterfangen zu sein. Paris Saint-Germain und Juventus Turin sollen sich ebenfalls mit dem Portugiesen beschäftigen.

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