Achraf Hakimi schwört PSG die Treue

Achraf Hakimi hat offensichtlich nicht vor, PSG zu verlassen. Vor Kurzem kamen Gerüchte über eine Rückkehr zu Real Madrid auf.

Achraf Hakimi führte Paris Saint-Germain am Freitag als Captain aufs Feld. Das Heimspiel in der Ligue 1 gegen Toulouse wurde mit 3:1 gewonnen. Für Hakimi war es das 200. Spiel im PSG-Trikot. Noch viele weitere sollen folgen.

Bei «Ligue 1+» gab er einen Treueschwur ab: «Die 200 Spiele? Das freut mich sehr. Ich hoffe, diese grossartige Geschichte mit Paris Saint-Germain fortzusetzen und hier noch viele weitere Spiele zu bestreiten.»

Das Bekenntnis war nicht vonnöten, sorgt aber zumindest aufgrund der zuletzt aufkeimenden Wechselgerüchte für Klarheit. In den Storys wurde behauptet, dass Hakimi eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Real Madrid anstrebe.

Die Spekulationen können aufgrund von Hakimis frischen Aussagen endgültig ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Hakimi ist bei PSG hinten rechts gesetzt, gehört zu den Führungsspielern und verfügt über einen bis 2029 datierten Vertrag.