SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
200. Spiel für Pariser

Achraf Hakimi schwört PSG die Treue

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 10:27
Achraf Hakimi schwört PSG die Treue

Achraf Hakimi hat offensichtlich nicht vor, PSG zu verlassen. Vor Kurzem kamen Gerüchte über eine Rückkehr zu Real Madrid auf.

Achraf Hakimi führte Paris Saint-Germain am Freitag als Captain aufs Feld. Das Heimspiel in der Ligue 1 gegen Toulouse wurde mit 3:1 gewonnen. Für Hakimi war es das 200. Spiel im PSG-Trikot. Noch viele weitere sollen folgen.

Bei «Ligue 1+» gab er einen Treueschwur ab: «Die 200 Spiele? Das freut mich sehr. Ich hoffe, diese grossartige Geschichte mit Paris Saint-Germain fortzusetzen und hier noch viele weitere Spiele zu bestreiten.»

Das Bekenntnis war nicht vonnöten, sorgt aber zumindest aufgrund der zuletzt aufkeimenden Wechselgerüchte für Klarheit. In den Storys wurde behauptet, dass Hakimi eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Real Madrid anstrebe.

Die Spekulationen können aufgrund von Hakimis frischen Aussagen endgültig ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Hakimi ist bei PSG hinten rechts gesetzt, gehört zu den Führungsspielern und verfügt über einen bis 2029 datierten Vertrag.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
"Im Fussball weiss man nie, nicht wahr?"

Irre Aussagen: Nächster Chelsea-Star flirtet mit Real Madrid

4.04.2026 - 15:45
200. Spiel für Pariser

Achraf Hakimi schwört PSG die Treue

4.04.2026 - 10:27
"Würde niemand ausschlagen"

Rodri zu Real Madrid? Pep Guardiola mischt sich ein

4.04.2026 - 09:36
Spanier soll bleiben

ManCity hat Rodri konkretes Angebot zur Verlängerung vorgelegt

3.04.2026 - 11:57
"Ergibt keinen Sinn"

TV-Host Gary Lineker attackiert Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel

1.04.2026 - 18:50
Treffen bei Länderspiel

Vinicius & Modric lassen Real-Fans emotional werden – Endrick crasht Treffen

1.04.2026 - 13:38
Zu spät erfolgt

Jude Bellingham bereut Entscheidung um Schulteroperation

31.03.2026 - 11:02
Neuer Vertrag

Zwischen Vinicius und Real Madrid ist schon alles geklärt

31.03.2026 - 09:55
Klare Aussage

Enzo Fernandez heizt Real-Gerüchte in lockerer Runde wieder an

30.03.2026 - 17:10
Konkurrenz aus Manchester

Real Madrid interessiert sich für England-Star

29.03.2026 - 11:34