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Aus der Premier League

Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 11:22
Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

RB Leipzig hat offenbar das erste Angebot für Yan Diomande erreicht. Die Offerte soll aus der Premier League stammen.

Dass Yan Diomande sehr begehrt auf dem Markt ist, gilt schon länger als offenes Geheimnis. Manchester United soll sich nach dem Offensivstar von RB Leipzig strecken – und hat nun offenbar das erste Angebot abgegeben.

«indykaila News» berichtet, dass United ein Angebot für Diomande abgegeben hat. Wie hoch die Offerte ausgefallen sein soll, wird allerdings nicht erwähnt. Die Red Devils sind bei weitem nicht der einzige Klub, der den 19-Jährigen auf dem Zettel hat.

Unter anderem Liverpool und Paris Saint-Germain sollen sich mit einem Transfer beschäftigen, United scheint der Konkurrenz nun zuvorgekommen zu sein.

Leipzig will Diomande derweil mit einer Gehaltserhöhung dazu bringen, dass er mindestens eine weitere Saison für die Sachsen spielt. Da Diomandes bis 2030 laufender Vertrag keine Ausstiegsklausel enthält, winkt RB eine satte Ablöse. Von etwa 100 Millionen Euro war bisher die Rede.

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