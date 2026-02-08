SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spurs wohl aus dem Rennen

Manchester United hat Yan Diomande auf dem Zettel

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 12:04
Manchester United hat Yan Diomande auf dem Zettel

Yan Diomande rückt zunehmend in den Fokus von Manchester United. Nach Informationen aus England gilt ein Wechsel zu den „Red Devils“ derzeit als realistischer als ein Transfer zu Tottenham Hotspur.

Hintergrund ist vor allem die hohe Bewertung des Flügelspielers von RB Leipzig, die mit rund 80 Millionen Pfund angesetzt wird und für die Spurs kaum darstellbar sein soll. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt, dass Manchester United grosses Interesse am ivorischen Offensivspieler zeigt.

Mehrere Klubs haben Diomande im Blick, aktuell befindet sich das Thema jedoch noch in einer frühen Phase. Konkrete Angebote oder Verhandlungen gibt es bislang nicht, vielmehr läuft die Beobachtung auf Scouting-Ebene. Einzelne Gespräche haben zwar bereits stattgefunden, ein nächster Schritt steht aber noch aus.

