Konkurrenz im Rennen um Udinese-Talent wächst

Bei Inter Mailand steht Arthur Atta offenbar weit oben auf der Liste möglicher Verstärkungen. Wie «Tuttomercato» berichtet, beschäftigen sich die Nerazzurri intensiv mit dem Mittelfeldspieler von Udinese Calcio. Eine endgültige Entscheidung soll jedoch erst fallen, wenn alle Transferoptionen umfassend geprüft wurden.

Der 23-jährige Franzose hat sich in dieser Saison mit konstanten Leistungen und wichtigen Treffern in den Fokus gespielt. Seit seinem Wechsel im Sommer 2025 steht Atta in Udine unter Vertrag und ist noch bis 2029 gebunden. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 22 Einsätze in der Serie A, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen.

Allerdings ist Inter nicht allein im Werben um den Mittelfeldspieler. So hatte Fulham bereits im Winter ein Angebot über 20 Millionen Euro abgegeben, das von Udinese abgelehnt wurde. Für den Sommer planen die Engländer offenbar eine erhöhte Offerte von rund 30 Millionen Euro. Zudem zeigen auch Juventus Turin und der SSC Neapel weiterhin Interesse, was den Transferpoker zusätzlich anheizt.