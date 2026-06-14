PSG hält sich bei Barcola alle Optionen offen

Um Bradley Barcola kursieren weiterhin zahlreiche Gerüchte. Während zuletzt mehrfach über einen möglichen Abschied spekuliert wurde, zeichnet Journalist Sacha Tavolieri ein etwas anderes Bild.

Demnach hat Barcola Paris Saint-Germain bislang keinen Wechselwunsch mitgeteilt. Der französische Nationalspieler soll nicht aktiv auf einen Abschied drängen. PSG arbeitet weiterhin an einer Vertragsverlängerung mit dem Offensivspieler. Die Gespräche laufen zwar, kommen aber offenbar nur langsam voran. Trotzdem wird die Situation in Paris derzeit nicht als kritisch bewertet.

Nach Informationen von Tavolieri wollen die Verantwortlichen ohnehin zunächst die Weltmeisterschaft abwarten, bevor endgültige Entscheidungen über mögliche Zu- oder Abgänge getroffen werden. Ganz ausgeschlossen ist ein Verkauf allerdings nicht. Laut Transferexperte Ben Jacobs würde PSG einen Transfer grundsätzlich prüfen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Demnach wären die Franzosen nur dann bereit, Barcola ziehen zu lassen, wenn zuvor ein geeigneter Ersatz für die Offensive verpflichtet wird.

Die Ausgangslage bleibt deshalb offen. Einerseits möchte PSG den Flügelspieler langfristig binden, andererseits schliessen die Verantwortlichen einen Verkauf nicht kategorisch aus. Fest steht jedoch: Anders als zuletzt teilweise berichtet wurde, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass Barcola selbst einen Abschied forcieren möchte. Die nächsten entscheidenden Gespräche dürften erst nach dem Ende der Weltmeisterschaft stattfinden.