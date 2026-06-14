Ex-Frankfurter André Silva kehrt zu Porto zurück

Jetzt ist es offiziell: André Silva kehrt zu seinem Jugendverein FC Porto zurück. Die Portugiesen bestätigten die Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers am Freitag. Silva unterschreibt einen Vertrag bis 2027, der zusätzlich eine Option auf eine weitere Saison beinhaltet.

Bemerkenswert ist vor allem, wie sehr dem Angreifer die Rückkehr am Herzen lag. Laut «Record» akzeptierte Silva eine Gehaltskürzung von mehr als 30 Prozent gegenüber seinem bisherigen Vertrag bei Elche, um den Wechsel nach Porto möglich zu machen. Der portugiesische Nationalspieler stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Porto und feierte dort einst auch sein Profidebüt.

In der offiziellen Mitteilung bezeichnete der Verein ihn passend als „verlorenen Sohn“, der nach Hause zurückkehrt. Porto musste für den Transfer keine Ablöse zahlen. Silvas Vertrag bei Elche war ausgelaufen, sodass er ablösefrei wechseln konnte. Dabei hätte Elche den Angreifer offenbar gerne gehalten.

Nach Informationen aus Spanien versuchte der Klub, ihn von einem weiteren Jahr in La Liga zu überzeugen. Silva entschied sich jedoch bewusst für die Rückkehr zu seinem Herzensverein. Sportlich bringt er weiterhin einiges mit. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer zehn Tore in 31 La-Liga-Spielen für Elche und zeigte, dass er auch mit 30 Jahren noch ein wichtiger Faktor im Angriff sein kann.