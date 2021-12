Zwei Klubs wollen Diego Costa zurück nach Spanien holen

Folgt Diego Costa den Rufen aus Spanien? Gleich zwei Vereine sollen sich darum bemühen, den Angreifer zurück auf die iberische Halbinsel zu holen.

Mit fünf Toren und einer Vorlage hatte sich Diego Costa am Doublesieg von Atletico Mineiro in Brasilien beteiligt. Sein Vertrag läuft Ende 2022 aus, Lockrufe gibt es offenbar aus Spanien. Aus LaLiga vermelden gemäss “Mundo Deportivo” mit dem FC Cadiz und dem FC Elche zwei abstiegsbedrohte Klub Interesse an Costa. Die Teams erhoffen sich Tore von dem 33-Jährigen, um die Klasse zu sichern.

Die genannten Klubs werden sich voraussichtlich sehr schwer tun, Costa aus seiner brasilianischen Heimat noch mal in die LaLiga holen zu können. Der Angreifer war nach seinem Ausscheiden bei Atletico Madrid über sieben Monate ohne Verein. Bei Mineiro unterschrieb Costa im August einen Eineinhalbjahresvertrag.

aoe 18 Dezember, 2021 16:17