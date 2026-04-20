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Einigung mit Spieler

Barcelona kann Wunschspieler wohl nach Spanien locken

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 10:51
Barcelona kann Wunschspieler wohl nach Spanien locken

Alessandro Bastoni hat offenbar eine klare Präferenz für seine Zukunft: Der Innenverteidiger von Inter Mailand möchte ausschliesslich zum FC Barcelona wechseln. Andere Angebote – auch aus der Premier League – spielen für den Italiener laut Berichten keine Rolle. Sollte ein Transfer nicht zustande kommen, ist er bereit, bei Inter zu bleiben.

Zwischen Spieler und Barcelona soll bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sein. Allerdings hängt der Deal noch an mehreren Faktoren. Zum einen steht die finale Zustimmung von Trainer Hansi Flick aus, der gemeinsam mit Sportdirektor Deco die Kaderplanung abstimmt. Erst danach könnte der Transfer konkret vorangetrieben werden.

Die grösste Hürde bleibt jedoch Inter. Der italienische Klub verlangt eine Ablöse im Bereich von 70 bis 80 Millionen Euro und zeigt sich wenig verkaufsbereit. Barcelona versucht daher, die Summe zu drücken und denkt auch über mögliche Tauschgeschäfte nach.

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