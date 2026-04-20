SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Umbruch im Sommer

Lazio Rom nimmt bosnisches Talent ins Visier

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 11:30
Lazio Rom nimmt bosnisches Talent ins Visier

Lazio Rom plant offenbar Veränderungen in der Offensive und hat dabei Kerim Alajbegović auf dem Zettel. Der 18-jährige Flügelspieler von Red Bull Salzburg gehört zu den Wunschkandidaten, nachdem ein Transfer bereits im Winter nicht realisiert werden konnte.

Der junge Bosnier spielt seine erste Profisaison und konnte sich schnell in den Fokus spielen. In insgesamt 32 Einsätzen gelangen ihm elf Tore, darunter sieben Treffer und zwei Vorlagen in der Liga. Damit zählt er zu den auffälligsten Nachwuchsspielern seiner Mannschaft.

Lazio sieht in Alajbegović eine mögliche Verstärkung für den Angriff, auch im Hinblick auf einen möglichen Abgang von Gustav Isaksen. Neben den Italienern sollen auch andere Klubs wie Bayer Leverkusen Interesse zeigen. Der Offensivspieler steht noch bis 2029 unter Vertrag und wird aktuell mit rund acht Millionen Euro bewertet.

Mehr Dazu
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten
Keine gute Saison

Wie geht es mit Maurizio Sarri bei Lazio Rom weiter?
Wolves wollen ihn

Premier League-Klub ist bei FCB-Stürmer Philip Otele in der Pole Position
29 Mio. Euro-Paket

Der französische Nationalspieler Guendouzi wechselt in die Türkei
Wechsel in die Serie A

Union Berlin verliert seinen Abwehrgarant Diogo Leite
Mehr entdecken
Umbruch im Sommer

Lazio Rom nimmt bosnisches Talent ins Visier

20.04.2026 - 11:30
Vom Ligakonkurrenten

Milan kurz vor Einigung mit neuem Abwehr-Star

18.04.2026 - 10:01
Lazio & Inter

Italienischer Zweikampf um Arthur Vermeeren

12.04.2026 - 09:49
Keine gute Saison

Wie geht es mit Maurizio Sarri bei Lazio Rom weiter?

7.02.2026 - 16:57
Wechsel in die Serie A

Union Berlin verliert seinen Abwehrgarant Diogo Leite

30.01.2026 - 17:53
Fokus auf Perspektivspieler

Lazio Rom wirbt um bulgarisches Talent Boychev

25.01.2026 - 10:49
Wolves wollen ihn

Premier League-Klub ist bei FCB-Stürmer Philip Otele in der Pole Position

22.01.2026 - 09:50
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten

14.01.2026 - 18:01
Mehrere Interessenten

Lazio Rom fordert hohe Ablöse für Nuno Tavares

10.01.2026 - 14:19
Kenneth Taylor

Lazio findet Guendouzi-Ersatz bei Ajax Amsterdam

7.01.2026 - 15:09