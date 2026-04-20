Lazio Rom nimmt bosnisches Talent ins Visier

Lazio Rom plant offenbar Veränderungen in der Offensive und hat dabei Kerim Alajbegović auf dem Zettel. Der 18-jährige Flügelspieler von Red Bull Salzburg gehört zu den Wunschkandidaten, nachdem ein Transfer bereits im Winter nicht realisiert werden konnte.

Der junge Bosnier spielt seine erste Profisaison und konnte sich schnell in den Fokus spielen. In insgesamt 32 Einsätzen gelangen ihm elf Tore, darunter sieben Treffer und zwei Vorlagen in der Liga. Damit zählt er zu den auffälligsten Nachwuchsspielern seiner Mannschaft.

Lazio sieht in Alajbegović eine mögliche Verstärkung für den Angriff, auch im Hinblick auf einen möglichen Abgang von Gustav Isaksen. Neben den Italienern sollen auch andere Klubs wie Bayer Leverkusen Interesse zeigen. Der Offensivspieler steht noch bis 2029 unter Vertrag und wird aktuell mit rund acht Millionen Euro bewertet.