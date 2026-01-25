Lazio Rom wirbt um bulgarisches Talent Boychev

Lazio Rom treibt seine Nachwuchsplanungen weiter voran und hat dabei ein Talent aus Bulgarien ins Visier genommen. Der Serie-A-Klub hat ein offizielles Angebot für Marto Boychev von CSKA 1948 abgegeben. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 unter Vertrag, könnte aber bei einer Einigung der Vereine den Sprung aus der efbet Liga in Italiens höchste Spielklasse schaffen.

Das Angebot aus Rom soll sich im siebenstelligen Euro-Bereich bewegen. Zuvor waren auch Torino, Genua und Udinese mit dem Juniorennationalspieler in Verbindung gebracht worden, Lazio hat nun jedoch als erster Klub konkret vorgelegt. Boychev hält sich aktuell mit seinem Verein im Trainingslager in der Türkei auf. Für Bulgariens U19-Auswahl absolvierte er bislang vier Länderspiele und erzielte einen Treffer, in der laufenden Saison kam er in 13 Ligapartien einmal zum Torerfolg.

Parallel dazu sondiert Lazio weitere Optionen für die Offensive. Nachdem sich mehrere Wunschtransfers zerschlagen haben – darunter Rayan von Vasco da Gama – richtet der Klub den Blick verstärkt auf junge Entwicklungsspieler. Auch in Südamerika wird der Markt geprüft. Dort gilt unter anderem Agustín Ruberto von River Plate als interessanter Kandidat für die Zukunftsplanung der Römer.