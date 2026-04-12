Italienischer Zweikampf um Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren könnte RB Leipzig bereits im Sommer wieder verlassen. Der belgische Mittelfeldspieler hat beim Bundesligisten offenbar keine langfristige Perspektive und steht deshalb bei mehreren Vereinen auf der Beobachtungsliste. Besonders Inter Mailand und Lazio Rom verfolgen die Situation genau.

Aktuell ist der 21-Jährige an Olympique Marseille ausgeliehen, wo er in dieser Saison auf 15 Einsätze in der Ligue 1 kommt. Die Franzosen sollen ihre Kaufoption jedoch nicht ziehen wollen, wodurch Vermeeren zunächst nach Leipzig zurückkehren dürfte. Dort rechnet man allerdings mit einem schnellen Weiterverkauf.

Neben den italienischen Klubs gilt vor allem Tottenham Hotspur als konkreter Interessent. Die Spurs sehen Vermeeren sogar als Priorität und sollen ein Angebot in Höhe von rund 25 Millionen Pfund vorbereiten. Leipzig fordert jedoch eine Ablösesumme zwischen 30 und 35 Millionen Euro.