Lazio Rom fordert hohe Ablöse für Nuno Tavares

Für Nuno Tavares liegen konkrete Angebote vor. Mehrere Vereine haben sich um den 25-jährigen Aussenverteidiger von Lazio Rom bemüht. Der italienische Klub verlangt jedoch eine hohe Ablösesumme, da 35 Prozent eines Weiterverkaufs an den FC Arsenal fliessen würden.

Tavares steht bei Lazio noch unter Vertrag und gehörte in dieser Saison zum erweiterten Stammpersonal. Ein Wechsel ist dennoch nicht ausgeschlossen. Nach Informationen aus dem Umfeld des Spielers bevorzugt der Portugiese derzeit einen Transfer zu Besiktas Istanbul, das ebenfalls Interesse signalisiert haben soll.

Darüberhinaus hatten zuletzt auch Al-Ittihad und Zenit aus Russland konkretes Interesse am Linksverteidiger. Lazio war auf dem Wintertransfermarkt bereits aktiv und verstärkte sich unter anderem mit Kenneth Taylor von Ajax Amsterdam und liess Mattéo Guendouzi zu Fenerbahce Istanbul ziehen.