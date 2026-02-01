SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Einigung

Diaby-Transfer zu Inter droht zu scheitern

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 12:17
Ein Wechsel von Moussa Diaby zu Inter Mailand steht offenbar vor dem Aus. Nach Informationen aus Italien konnten sich die Nerazzurri mit Al-Ittihad bislang nicht einigen. Inter hatte darauf gehofft, den saudischen Klub mithilfe des Spielers selbst noch umzustimmen, doch Al-Ittihad blieb bei seiner klaren Linie.

Der Knackpunkt liegt im Modell des Transfers: Während Inter lediglich eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von rund 35 Millionen Euro ins Spiel brachte, kommt für Al-Ittihad ausschliesslich ein sofortiger Verkauf infrage. Auf dieses Szenario wollten sich die Saudis nicht einlassen.

Trotzdem geben die Verantwortlichen in Mailand noch nicht vollständig auf. Medienberichten zufolge plant Inter in den letzten Stunden des Transferfensters einen finalen Vorstoss, um Diaby doch noch für die rechte Offensivseite zu verpflichten. Ob dieser letzte Versuch erfolgreich sein wird, gilt derzeit jedoch als fraglich.

