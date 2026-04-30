Yann Sommer wird abgesägt: Inter ist sich mit Nachfolger einig

Yann Sommer droht bei Inter Mailand tatsächlich die Degradierung auf die Ersatzbank oder sogar der Abschied nach drei Jahren: Die Nerazzurri sind sich mit dem designierten Nachfolger Guglielmo Vicario über einen Wechsel einig.

Der 29-jährige Italiener soll seinerseits nach drei Jahren bei Tottenham in die Heimat zurückkehren. Laut «Gazzetta dello Sport» hat sich Vicario mit Inter auf einen Vertrag ab Sommer verständigt. Dabei ist für den bisherigen Spurs-Goalie angeblich der Posten als Nummer 1 vorgesehen. Yann Sommer müsste demnach ins zweite Glied rücken.

Inter kann sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Schweizer zwar vorstellen, aber nicht mehr unbedingt als unangefochtener Stammkeeper wie in den drei bisherigen Jahren. Noch ist aus den laufenden Gesprächen nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Sommer selbst hält sich bezüglich Zukunft ebenfalls weiterhin bedeckt. Das Einzige, was er bislang öffentlich aussprach, ist, dass er mit den Inter-Verantwortlichen im Austausch steht. Wie dieser genau aussieht und welche Optionen sich ihm sonst noch eröffnen, ist aktuell noch unklar.

Vorerst konzentriert sich der Ex-Nati-Goalie aber auch noch auf die anstehenden Aufgaben: Mit Inter liegt in der aktuellen Spielzeit noch das Double aus Meisterschaft und Coppa Italia drin. Vielleicht verabschiedet sich der Schweizer Routinier genau damit.