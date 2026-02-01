SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vorschneller Wechsel?

Unruhe um Benzema: Al-Hilal beobachtet Situation genau

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 12:27
Unruhe um Benzema: Al-Hilal beobachtet Situation genau

Karim Benzemas Zukunft in Saudi-Arabien ist offen. Beim Tabellenführer Al-Hilal wird intern über einen möglichen Vorstoss für den 38-jährigen Stürmer nachgedacht, sollte Angreifer Marcos Leonardo den Klub Richtung Europa verlassen.

Auslöser ist die angespannte Lage bei Benzemas aktuellem Verein Al-Ittihad, wo es zuletzt zu erheblichen Differenzen im Zuge von Vertragsgesprächen gekommen sein soll. Der frühere Weltklasse-Angreifer, der 97 Länderspiele für Frankreich absolviert hat, hatte bereits im Dezember angedeutet, dass er zwar grundsätzlich offen für eine Verlängerung sei, eine Rückkehr nach Europa jedoch nicht ausschliesse.

Sein Vertrag bei Al-Ittihad läuft noch bis Sommer 2026, dennoch gilt ein vorzeitiger Abschied inzwischen als realistisches Szenario. Sportlich liefert Benzema weiterhin ab: In der laufenden Saison kommt er in der Saudi Pro League auf acht Treffer in 14 Einsätzen.

Sein Marktwert wird aktuell auf rund sechs Millionen Euro taxiert. Neben Al-Hilal sollen auch Beşiktaş sowie lose Kontakte nach Europa – darunter auch zu Real Madrid – im Raum stehen. Ob es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, hängt massgeblich davon ab, wie sich die Situation bei Al-Ittihad in den kommenden Wochen entwickelt.

