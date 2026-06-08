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Jürgen Klopp führt angeblich doch Gespräche mit Saudi-Klub – Berater dementiert erneut

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 12:09
Jürgen Klopp führt angeblich doch Gespräche mit Saudi-Klub – Berater dementiert erneut

Trotz eines Dementi seines Beraters Marc Kosicke soll Jürgen Klopp Gespräche mit einem saudischen Klub führen.

Al-Ittihad ist auf den 58-Jährigen zugegangen und möchte diesen als Technischen Direktor verpflichten. Klopp soll die Offerte in Betracht ziehen. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri stellt er jedoch die Bedingung, dass er den Posten erst nach Beginn der neuen Saison antritt, da er seinen Posten als Global Sports Director bei Red Bull nicht einfach so in der Saisonvorbereitung verlassen möchte.

Einen Austausch zwischen Klopp und den Saudi-Klubbossen soll am Sonntag stattgefunden haben. Der frühere Liverpool- und Dortmund-Coach schliesst einen Wechsel in die Saudi Pro League demnach nicht aus. Er würde dort die Leitung der Transferplanung übernehmen.

Update: Klopp-Berater Kosicke dementiert auch die Aussagen von Tavolieri resolut und sagt gegenüber «winwin.com»: «Ich habe diesen ganzen Unsinn satt, das alles ist provokativ und diese Behauptungen sind reiner Unsinn.»

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