Al-Ittihad verfolgt genauen Plan mit Karim Benzema

Karim Benzema ist in Saudi-Arabien nach wie vor eine ganz grosse Nummer. Sein aktueller Al-Ittihad verfolgt deshalb einen genauen plan mit dem Topstürmer.

Der Vertrag von Karim Benzema bei Al-Ittihad läuft in weniger als einem halben Jahr aus. Dem Journalisten Nicolò Schira zufolge drängt der saudische Klub darauf, den Topstürmer in den eigenen Reihen zu halten. Demnach wurde bereits eine Verlängerung bis 2028 angeboten.

Eine Einigung liegt allerdings noch nicht vor, der Austausch über eine Verlängerung der Zusammenarbeit würde noch andauern. Eine Tendenz scheint es ebenfalls nicht zu geben.

Vor einigen Wochen hiess es, Benzema liebäugle mit einer Rückkehr nach Europa. «Es stimmt, dass mein Vertrag hier bald ausläuft. Ich kann noch nicht sagen, ob ich bleibe oder gehe; das hängt von vielen Dingen ab», sagte der Angreifer.

Benzema ist zwar vor Kurzem 38 Jahre alt geworden, ist aber zumindest in Saudi-Arabien noch immer eine grosse Nummer. Für Al-Ittihad kommt er in der laufenden Saison in 17 Spielen auf 15 Tore.