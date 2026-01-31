Besiktas im Rennen: Transfer-Hammer um Karim Benzema?

Karim Benzema wird in der Türkei mit einem möglichen Transfer zu Besiktas in Verbindung gebracht. Der Topstürmer will wieder ein Stück näher an seine Heimat wechseln.

Nachdem er sich weigerte, für Al-Ittihad zu spielen und damit für einen Skandal sorgte, befindet sich Karim Benzema auf dem Sprung. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass der 38-Jährige seinen auslaufenden Vertrag beim saudischen Klub verlängern wird.

Benzema will angeblich wieder näher an die Heimat wechseln, mindestens eine Saison hat er noch im Tank. Verschiedene türkische Medien bringen den Topstürmer mit einem Wechsel zu Besiktas in Verbindung. Dem Istanbuler Klub sei er mittels Vermittler angeboten worden.

Besiktas befinde sich zwar im Rennen um Benzema, eine konkrete Spur gibt es nach aktuellem Stand aber nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt werde ein Transfer nicht als ernsthafte Möglichkeit in Betracht gezogen.

Die jährlichen Kosten des erfahrenen Spielers in Höhe von etwa 20 Millionen Euro sowie seine angebliche Forderung nach einem Anteil von 50 Prozent an den Einnahmen aus dem Trikotverkäufen, haben bei der Besiktas-Führung erhebliche Bedenken ausgelöst.