Karim Benzema wechselt innerhalb Saudi-Arabiens den Klub

Karim Benzema verlässt seinen saudischen Klub Al-Ittihad nach zweieinhalb Jahren und wechselt innerhalb der Liga zu Al-Hilal.

Der 38-jährige Franzose hat dem Wechsel zugestimmt, nachdem es bei seinem aktuellen Verein zuletzt zu einem Eklat kam: Al-Ittihad bot eine Vertragsverlängerung, wollte Benzema aber kein reguläres Salär mehr zahlen, sondern lediglich die Bildrechte überlassen. Der Angreifer hat sich daraufhin geweigert, weiterhin für den Klub zu spielen.

Nun wurde eine ligainterne Lösung gefunden. Praktischerweise steht der Public Investment Fund hinter beiden Vereinen, was den Wechsel erleichtert. Bei Al-Hilal trifft Benzema unter anderem auf Trainer Simone Inzaghi.

Am Montagabend bestätigt Al-Hilal den Neuzugang offiziell.