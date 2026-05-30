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Albanischer Nationalspieler

Erster Sommertransfer: Roma kurz vor 10-Millionen-Deal

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 09:53
Erster Sommertransfer: Roma kurz vor 10-Millionen-Deal

Die Roma steht anscheinend unmittelbar davor, den ersten Sommertransfer unter Dach und Fach zu bringen. Aus Saudi-Arabien soll ein albanischer Nationalspieler kommen.

Nach der Qualifikation für die Champions League ist die AS Rom eine attraktive Adresse. Nun scheint auch bald der erste Neuzugang in der ewigen Stadt anzukommen.

Mario Mitaj (22) befindet sich offenbar sehr konkret im Visier der Roma. «Markaj News» zufolge steht der Linksverteidiger von Al-Ittihad aus Saudi-Arabien kurz vor dem Wechsel zu den Giallorossi. Die zu zahlende Ablöse liegt demnach bei etwa zehn Millionen Euro.

Mitaj soll in der kommenden Woche die obligatorischen medizinischen Checks bei der Roma durchlaufen. Zahlreiche Klubs aus Europa sollen den 30-fachen albanischen Nationalspieler verfolgen, den Zuschlag erhält aber offenbar die Roma.

Seit zwei Jahren spielt Mitaj in Saudi-Arabien, seinerzeit war er nach einer Ausleihe von Lokomotiv Moskau bis 2028 fest unter Vertrag genommen worden.

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