So steht es um die Milan-Zukunft von Rafael Leão

Der Name Rafael Leão fiel zuletzt wieder häufiger in der Gerüchteküche. Ein Milan-Abgang wird aber offenbar nicht zwingend forciert.

Um Rafael Leão war in der jüngeren Vergangenheit berichtet worden, dass sich Manchester United, der FC Bayern und der FC Barcelona als potenzielle Abnehmer in Stellung bringen. Doch wie steht der AC Mailand wirklich dazu?

Laut dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano ist Milan nicht aktiv daran interessiert, Leão im Sommer loszuwerden. Bei einem guten Angebot seien die Rossoneri allerdings bereit, über einen Verkauf nachzudenken. Das ist aber bei jedem Klub und jedem Spieler so.

Der 26 Jahre alte Portugiese zeigt gemessen an seinem Potenzial eine insgesamt enttäuschende Saison – zehn Tore sind ihm in 27 Pflichtspielen geglückt. Trainer Massimiliano Allegri setzt Leão teilweise sogar nur noch als Joker ein.

Aufgrund der nicht zufriedenstellenden Situation scheint es höchstens Leão zu sein, der auf eine Veränderung drängen könnte. Sein Vertrag läuft 2028 aus, die Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro wird definitiv kein anderer Verein ziehen.