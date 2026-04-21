Milan rechnet bei Wunschspieler Sörloth sogar mit einem Discount

Milan will sich im Sommer mit einem neuen Mittelstürmer verstärken, nachdem es in der Rückrunde mit Niclas Füllkrug nicht wie gewünscht geklappt hat. Ein heisser Kandidat ist der Norweger Alexander Sörloth von Atlético Madrid. Die Rossoneri rechnen sich beim 30-Jährigen grosse Chancen aus und spekulieren sogar auf einen Rabatt.

Sörloth wechselte im Sommer 2024 für 32 Mio. Euro Ablöse von Villarreal zu den Rojiblancos. Dort hat er in der aktuellen Spielzeit in 40 Einsätzen respektable 17 Treffer erzielt. Dennoch ist er in der Startelf von Diego Simeone nach wie vor nicht gesetzt. Trotz eines Vertrags bis 2028 könnte er den Klub im Sommer verlassen.

Ursprünglich forderte Atlético für den treffsicheren Stürmer 40 Mio. Euro. Milan rechnet laut «Gazzetta dello Sport» aber damit, dass letztlich 20 bis 25 Mio. Euro reichen könnten. Das Alter von Sörloth und sein Status im aktuellen Team spielen dabei die entscheidenden Rollen.

Je nach Leistung bei der WM im Sommer könnte sich daran allerdings noch etwas ändern. Zudem bleibt noch abzuwarten, welche andere Klubs ebenfalls Interesse anmelden. Dies könnte den Preis eher in die Höhe treiben.