Simeones Psychoterror-Plan: Seine Spieler sollen Yamal zur Weissglut treiben

Atlético Madrids Trainer Diego Simeone hat offenbar einen perfiden Plan entwickelt, wie Barça-Star Lamine Yamal für das Duell in der Champions League aus dem Verkehr gezogen wird.

Die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, dass der Coach der Rojiblancos dafür sorgen will, dass der Jungstar im Rückspiel nicht spielberechtigt ist: Bei einer Gelben Karte wäre dies der Fall. Yamal geht nämlich vorbelastet ins Hinspiel. Deshalb soll Simeone seine Spieler dazu angewiesen haben, den 18-Jährigen gezielt zu sticheln und provozieren. Wird dieser vom rumänischen Unparteiischen Istvan Kovacs verwarnt, wäre dies sein persönliches K.o. für das Rückspiel.

Bei Barça sind ausserdem auch Fermin López, Gerard Martin und Marc Casado vorbelastet. Auf Seiten Atléticos sind es mit Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Matteo Ruggeri und Marc Pubill sogar acht Spieler. Zudem läuft auch Trainer Diego Simeone Gefahr das Rückspiel zu verpassen. Er wäre bei einer weiteren Verwarnung nämlich auch gesperrt.

Angepfiffen wird am Mittwochabend zunächst im Camp Nou. Barça darf sich auf viel Support vom eigenen Anhang freuen. Dasselbe trifft für Atlético dann im Rückspiel in der kommenden Woche zu.

Die beiden Mannschaften standen sich in dieser Saison schon einmal in einem K.o.-Duell gegenüber: In der Copa del Rey gewann Atlético das Hinspiel zu Hause gleich mit 4:0. Barça konnte das Rückspiel im eigenen Stadion zwar mit 3:0 für sich entscheiden, scheiterte dann aber wegen des katastrophalen Hinspiels doch. Natürlich hoffen Yamal und Co. nun auf einen anderen Ausgang.