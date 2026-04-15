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Nach Ausscheiden

Raphinha entschuldigt sich für Diss und Geste gegen Atlético-Fans

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 15:57
Raphinha entschuldigt sich für Diss und Geste gegen Atlético-Fans

Der brasilianische Barça-Stürmer Raphinha hat sich nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Atlético im Wanda Metropolitano zu einer Geste gegenüber den Heimfans hinreissen lassen. Dafür entschuldigt er sich nun.

Der 29-Jährige wütete am Dienstagabend nach Abpfiff auch gegen die Unparteiischen und sprach sogar von einem «gestohlenen Spiel». Mit etwas Abstand hat sich Raphinha nun offenbar beruhigt. «Ich entschuldige mich für meine Geste – das ist nichts, das mit meinen Werten und mit meinem Charakter übereinstimmt. Es ist in einem angespannten Augenblick geschehen und war eine Reaktion auf einen Fan, der mich gestern Abend respektlos behandelt hat», erklärt der Barça-Profi via Instagram.

Mit einer Geste deutete er am Dienstag an, dass Atlético in der nächsten Runde (gegen Arsenal oder Sporting) ausscheiden würde. Der Ärger war ganz offensichtlich riesig. Tags darauf gefällt ihm seine Reaktion jedoch nicht mehr.

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