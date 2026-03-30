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Abgang im Sommer?

Waldemar Anton könnte für negative BVB-Überraschung sorgen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 19:18
Waldemar Anton könnte für negative BVB-Überraschung sorgen

Abwehrspieler Waldemar Anton könnte bei Borussia Dortmund im Sommer für eine Überraschung negativer Art sorgen.

Der 29-jährige Nationalspieler ist in der BVB-Defensive gesetzt und steht auch noch bis 2028 unter Vertrag. Ein Abgang von Anton nach dem Ende dieser Spielzeit ist aber nicht (mehr) ausgeschlossen.

Laut «Sky» buhlen mit Manchester United, Aston Villa und Atlético diverse ausländische Vereine um den Innenverteidiger. Der BVB möchte den Vertrag mit dem Routinier eigentlich verlängern. Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl hat erste Gespräche bereits aufgegleist, die nun sein Nachfolger Ole Book fortsetzt.

Ob der Bundesligist den Abwehrspieler tatsächlich halten kann, ist aber nicht sicher. Immerhin gibt es von einer anderen Front gute Nachrichten: Nico Schlotterbeck hat sich gemäss übereinstimmenden Berichten entschieden, seinen Vertrag in Dortmund zu verlängern. Künftig soll er mit einem Jahressalär in Höhe von 14 Mio. Euro Spitzenverdiener und bis 2031 gebunden sein.

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