Barça legt Beschwerde wegen Atléticos Skandal-Handspiel ein

Der FC Barcelona wird sich bei der UEFA nach dem Skandal-Handspiel von Atlético, das im Hinspiel des Champions League-Halbfinals nicht geahndet wurde, Beschwerde einlegen.

Die Katalanen sollen sich gemäss spanischen Medienberichten über die Leistung des rumänischen Schiedsrichters István Kovács und dessen Crew beschweren. Hauptkritikpunkt ist die strittige Szene aus der 54. Minute: Torhüter Juan Musso passte den Ball bei einem Abstoss zu Verteidiger Marc Pubill. Dieser berührte das Leder und führte den Abstoss noch einmal neu aus. Weder Kovács noch der Videoschiedsrichter griffen ein, was Barça-Coach Hansi Flick nach dem Spiel in Interviews in Rage brachte. «Ein klares Handspiel», sagte der Deutsche und echauffierte sich auch über den VAR, der sich nicht meldete: «Es ist unglaublich. Wir machen alle Fehler, aber in solch einer Situation?»

Barça is considering filing a formal complaint over the obvious Pubill handball penalty. Not that it will matter.

@santiovalle pic.twitter.com/9LAQd5hxoC — total Barça (@totalBarca) April 8, 2026

Barça hat das Hinspiel mit 0:2 verloren und muss nächste Woche auch noch auswärts bei Atlético antreten. Ein allfälliges Weiterkommen wird zum Husarenstück.

Eine formelle Beschwerde bei der UEFA ist möglich, wird in dieser Situation und angesichts der Vorgänge aber ohne echte Wirkung bleiben. Negative Konsequenzen hat das ganze wohl einzig für Schiedsrichter Kovács, der sein gutes Standing verlieren dürfte.