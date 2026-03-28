Weltklasse-Stürmer: Arsenal hat eine Wunschoption

Arsenal will im Sommer offenbar einen Stürmer der Extraklasse holen. Die Gunners sollen diesbezüglich schon ihren Wunschspieler auserkoren haben.

Viktor Gyökeres, Kai Havertz und Gabriel Jesus sind dem FC Arsenal an vorderster Front offenbar nicht genug. Gemäss «Football.London» haben die Gunners beschlossen, im Sommer einen weiteren Weltklasse-Stürmer unter Vertrag zu nehmen.

Haupttransferziel und Wunschkandidat sei Julián Alvarez. Arsenal hatte den Ausnahmeangreifer von Atlético Madrid bereits vor dessen Wechsel zu den Colchoneros im Sommer 2024 im Blick. Atlético zahlte seinerzeit eine Ablöse von 75 Millionen Euro an Manchester City.

Vor allem Barça soll sich hinsichtlich eines Wechsels von Alvarez Chancen ausrechnen, bei Arsenal ist die Bewunderung für den 26-Jährigen derweil nie abgeklungen.

Die Entscheidungsträger im roten Bezirk Londons sehen Alvarez als fehlendes Puzzlestück, das Mikel Artetas Team zu einer dauerhaften Dominanz sowohl in der Premier League als auch in ganz Europa verhelfen könnte.