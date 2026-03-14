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Barça-Interesse: Atlético mit unklarer Aussage zur Zukunft von Julián Alvarez

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 11:26
Barça-Interesse: Atlético mit unklarer Aussage zur Zukunft von Julián Alvarez

Julián Alvarez steht bei Barça hoch im Kurs. Bei Atlético Madrid will man sich hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.

Ob Julián Alvarez auch in der kommenden Saison für Atlético Madrid spielen wird, scheint mittlerweile offen. «Wir haben neulich gewonnen und die Frage ist, ob Julián gehen kann oder ob er bleiben kann. Julián hat die richtigen Aussagen getroffen. Er bringt uns so viel. Ich sage unseren Fans, dass alles in Ordnung ist… Ich habe ihnen gesagt, dass wir kämpfen werden – und wir kämpfen», gab Trainer Diego Simeone während einer Presskonferenz eine eher ausweichende Antwort zu den anhaltenden Spekulationen.

Der FC Barcelona soll weiterhin sehr an einem Transfer von Alvarez interessiert sein, der allerdings wahrscheinlich nicht unter 100 Millionen Euro Ablöse über die Bühne gehen wird. Geld, das die Blaugrana eigentlich nicht haben.

Nach schwachen Wochen lieferte Alvarez in dieser Woche eine überragende Partie ab. Beim 5:2 im Hinspiel des Achtelfinales in der Champions League gegen Tottenham Hotspur schnürte Alvarez einen Doppelpack und bereitete einen Treffer vor.

Barça ist weiterhin sehr an Alvarez interessiert, die Umsetzung des Blockbustertransfers wird sich jedoch enorm schwierig gestalten.

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