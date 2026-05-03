Arsenal und Chelsea gehen bei Brasilianer leer aus

Die Zukunft von Endrick scheint vorerst geklärt. Sowohl Arsenal als auch Chelsea haben in den vergangenen Wochen die Möglichkeit eines Transfers ausgelotet und sich nach der Verfügbarkeit des jungen Angreifers erkundigt.

Doch Real Madrid hat den Interessenten eine klare Absage erteilt. Der spanische Topklub plant fest mit Endrick und sieht ihn in der kommenden Saison als Teil der ersten Mannschaft im Estadio Bernabéu. Ein Verkauf im Sommer steht somit nicht zur Debatte.

Auch der Spieler selbst soll keinen Wechsel forcieren. Stattdessen möchte Endrick in Madrid bleiben und sich seinen Platz im Team erkämpfen. Damit ist ein möglicher Transfer in die Premier League vorerst vom Tisch.