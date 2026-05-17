Premier-League-Klubs jagen Barrenetxea

Der FC Arsenal beobachtet Ander Barrenetxea von Real Sociedad offenbar schon seit längerer Zeit intensiv. Die Scouts der Gunners sollen in dieser Saison mehrfach vor Ort gewesen sein und vom spanischen Flügelspieler überzeugt sein.

Doch Arsenal ist nicht allein: Auch Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur verfolgen die Entwicklung des 24-Jährigen genau. Besonders aus England wächst das Interesse an dem Offensivspieler zunehmend. Trotzdem zeigt sich Real Sociedad bislang kompromisslos. Der Klub möchte Barrenetxea unbedingt halten und plant nicht, aktiv Gespräche über einen Verkauf zu führen.

Der Spanier besitzt noch einen Vertrag bis 2030, zudem enthält sein Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Genau auf diese Summe sollen die Basken bestehen. Zuletzt wurde sogar berichtet, dass Chelsea ein Angebot im Bereich von rund 80 Millionen Euro vorbereiten könnte.