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Stage lässt Zukunft offen

Werder Bremen kämpft um Verbleib von Leistungsträger

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 14:03
Werder Bremen kämpft um Verbleib von Leistungsträger

Die Zukunft von Jens Stage bei SV Werder Bremen bleibt weiterhin offen. Intern soll es zu den ersten wichtigen Aufgaben von Markus Pilawa gehören, den dänischen Mittelfeldspieler von einem langfristigen Verbleib an der Weser zu überzeugen.

Stage selbst äusserte sich zuletzt zurückhaltend zu seiner Zukunft. Der 28-Jährige erklärte, dass im Sommer Gespräche mit seiner Familie und seinem Berater anstehen würden. Zwar fühle er sich in Bremen wohl, gleichzeitig betonte er aber auch, dass im Fußball „nichts ausgeschlossen“ sei.

Besonders entscheidend sei für ihn die sportliche Entwicklung des Vereins. Stage machte deutlich, dass er eine klare Perspektive sehen wolle. Dabei sieht der Däne aktuell offenbar zwei mögliche Wege: entweder einen Wechsel zu einem neuen Klub oder eine langfristige Zukunft bei Werder Bremen.

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