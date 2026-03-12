SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Könnte fix wechseln

Positive Werder-Signale für künftigen Schweizer Nati-Spieler Cameron Puertas

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 12:00
Positive Werder-Signale für künftigen Schweizer Nati-Spieler Cameron Puertas

Lange Zeit sah es danach aus, dass Mittelfeldspieler Cameron Puertas nach seiner einjährigen Leihe Werder Bremen wieder verlassen wird. Dem muss aber nicht zwingend so sein.

In den vergangenen Wochen konnte der 27-jährige Spanier, der demnächst auch den Schweizer Pass erhält, immer mehr überzeugen. Zurzeit ist er im Mittelfeldzentrum gesetzt. Laut «Bild» könnten die Werder-Bosse eine Weiterbeschäftigung von Puertas anstreben, sofern der Klassenerhalt geschafft wird.

Allerdings bräuchte es da ein Entgegenkommen des saudischen Klubs Al-Qadsiah. Von dort ist Puertas in dieser Spielzeit in die Bundesliga ausgeliehen. Werder verfügt zwar über eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro. Schon jetzt ist jedoch klar, dass diese zu hoch ist. Werder muss darauf hoffen, dass die Saudis keine anderen, zahlungskräftigen Abnehmer finden und einem vergünstigten Transfer des in Lausanne geborenen Profis zustimmen.

Werder-Manager Clemens Fritz fand zuletzt sehr positive Worte für Puertas: «Ich hatte schon die ganze Zeit eine sehr positive Meinung. Jetzt ist durch die gestiegene Spielzeit auch sein Selbstvertrauen gestiegen. Jetzt hat er den Rhythmus gefunden und eine gewisse Leichtigkeit ist zurück. Cam ruft das ab, was in ihm steckt.» Werder-Coach Daniel Thioune vertraut dem gebürtigen Schweizer vollends, wie sich in den letzten Spielen zeigte.

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Mehr entdecken
Bendeguz Kovacs

Juve will sich 1.99-Meter-Stürmer aus Ungarn sichern

12.03.2026 - 15:57
Ins Santiago Bernabeu

Die Finalissima zwischen Messi & Yamal wird von Katar nach Madrid verlegt

12.03.2026 - 13:53
Graham Potter verlängert

Schweden macht langfristig mit seinem englischen Nationaltrainer weiter

12.03.2026 - 12:11
Könnte fix wechseln

Positive Werder-Signale für künftigen Schweizer Nati-Spieler Cameron Puertas

12.03.2026 - 12:00
Abgesegnet

Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami

12.03.2026 - 11:16
Verbleib auf der Insel

Die Zukunft von Bayern-Goalie Daniel Peretz ist beinahe entschieden

11.03.2026 - 21:15
Ausgeschlossen

Sportminister bestätigt: Iran nimmt im Sommer nicht an der WM teil

11.03.2026 - 14:55
Rührend

Tränen-Video: Galatasaray-Choreo bringt Victor Osimhen zum Weinen

10.03.2026 - 19:17
Grosse Bemühungen

Bayern-Plan bei Givairo Read: Die Zuversicht steigt

10.03.2026 - 17:51
Alfred Schreuder

Julian Nagelsmann erhält gegen die Schweizer Nati einen neuen Assistenten

10.03.2026 - 17:30