Positive Werder-Signale für künftigen Schweizer Nati-Spieler Cameron Puertas

Lange Zeit sah es danach aus, dass Mittelfeldspieler Cameron Puertas nach seiner einjährigen Leihe Werder Bremen wieder verlassen wird. Dem muss aber nicht zwingend so sein.

In den vergangenen Wochen konnte der 27-jährige Spanier, der demnächst auch den Schweizer Pass erhält, immer mehr überzeugen. Zurzeit ist er im Mittelfeldzentrum gesetzt. Laut «Bild» könnten die Werder-Bosse eine Weiterbeschäftigung von Puertas anstreben, sofern der Klassenerhalt geschafft wird.

Allerdings bräuchte es da ein Entgegenkommen des saudischen Klubs Al-Qadsiah. Von dort ist Puertas in dieser Spielzeit in die Bundesliga ausgeliehen. Werder verfügt zwar über eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro. Schon jetzt ist jedoch klar, dass diese zu hoch ist. Werder muss darauf hoffen, dass die Saudis keine anderen, zahlungskräftigen Abnehmer finden und einem vergünstigten Transfer des in Lausanne geborenen Profis zustimmen.

Werder-Manager Clemens Fritz fand zuletzt sehr positive Worte für Puertas: «Ich hatte schon die ganze Zeit eine sehr positive Meinung. Jetzt ist durch die gestiegene Spielzeit auch sein Selbstvertrauen gestiegen. Jetzt hat er den Rhythmus gefunden und eine gewisse Leichtigkeit ist zurück. Cam ruft das ab, was in ihm steckt.» Werder-Coach Daniel Thioune vertraut dem gebürtigen Schweizer vollends, wie sich in den letzten Spielen zeigte.