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„Ich würde niemals nie sagen“

Eren Dinkci spricht über Werder-Rückkehr

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 12:03
Eren Dinkci spricht über Werder-Rückkehr

Eren Dinkci hat mit Aussagen über eine mögliche Rückkehr zum SV Werder Bremen aufhorchen lassen. Der Offensivspieler stammt aus Bremen, durchlief bei Werder sämtliche Stationen von der Jugend bis zu den Profis und wechselte im Sommer 2024 für rund fünf Millionen Euro zum SC Freiburg.

Zuletzt spielte Dinkci erneut auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim, konnte den Bundesliga-Abstieg aber nicht verhindern. Jetzt kehrt der 24-Jährige zunächst nach Freiburg zurück. „Ich habe in Freiburg noch Vertrag und der Plan ist, dass ich erst mal zurückkehre. Aber es gab noch keine konkreten Gespräche“, erklärte Dinkci gegenüber der «Bild». Eine spätere Rückkehr an die Weser schließt er allerdings ausdrücklich nicht aus.

„Es gab jetzt noch keinen Kontakt zu Werder. Aber ich würde niemals nie sagen. Vor allem als gebürtiger Bremer“, sagte Dinkci – und wurde dann sogar ein wenig emotional: „Ich habe noch einen Traum. Ich möchte im Weserstadion ein Tor schiessen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen.“ In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuss in 26 Pflichtspielen auf vier Tore und drei Vorlagen.

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